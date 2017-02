Premier Szydło już jutro wróci do obowiązków?

reklama

fot. P.Tracz/ KPRM , domena publiczna reklama

„Informacje przekazywane z bezpośredniego otoczenia pani premier są takie, że jest szansa, że jutro, wróci do pełnienia obowiązków, a we wtorek poprowadzi posiedzenie rządu” – powiedział Jarosław Sellin w Radiu ZET.

Poseł PiS był gościem „Śniadania radia Zet”. Informacje, jakie przekazał, są krzepiące. Jest szansa na to, że już jutro premier wróci do pełnienia obowiązków. Dodał, że to informacje z najbliższego otoczenia premier.

Ufamy, że rzeczywiście tak się stanie. Pani premier raz jeszcze życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

dam/RADIO ZET,Fronda.pl

12.02.2017, 10:50