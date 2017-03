Premier Szydło: Jedność, a nie Europa różnych prędkości!

reklama

Na konferencji prasowej w Brukseli premier Beata Szydło powiedziała, że dziś ważna dla Europy jest jedność i to o niej trzeba mówić.

Premier Szydło zaznaczyła, że na szczycie w Rzymie deklaracja, którą mają przyjąć kraje unijne powinna być wyrazem jedności "szczególnie w tym momencie, kiedy jeden z krajów członkowskich podjął decyzję o wyjściu". Jak dodała premier, prowadzone były rozmowy dotyczące szczytu w Rzymie, który ma być "świętem Unii Europejskiej, jednoci, świętem, które ma pokazać, że Europa jest cały czas nastawiona na to, żeby się rozwijać, na to, żeby myśleć o swojej przyszłości".

Premier powiedziała, że nie ma polskiej zgody na to, aby nie było wyrównanych szans dla wszystkich krajów UE. Według Beaty Szydło "każdy zapis, który będzie różnicował tempo, zasady, kierunki rozwoju, będzie dopuszczał na budowanie jakiś elitarnych klubów wewnątrz UE, będzie tak de facto prowadził do Europy kilku prędkości, będzie prowadził do rozbicia UE". Premier dodała także, iż "UE dzisiaj musi mówić o jedności".

krp/polskieradio.pl, Fronda.pl

10.03.2017, 15:10