Premier Szydło o wielkiej inwestycji Mercedesa: To dopiero początek!

Jak poinformowała premier Beata Szydło po spotkaniu z Markusem Schaeferem z zarządu Mercedes-Benz Cars - właśnie zakończyły się negocjacje w sprawie lokalizacji fabryki koncernu Mercedes-Benz w Jaworze na Dolnym Śląsku.

,,Zakończone zostały negocjacje dotyczące lokalizacji nowoczesnej fabryki w Polsce, którą będzie realizował koncern Mercedes. Cieszymy się, to jest ogromna satysfakcja, to jest wypełnienie naszego zobowiązania do realizacji programu rozwoju gospodarczego'' – mówiła pani premier.



Szefowa rządu podkreśliła, że w Planie Odpowiedzialnego Rozwoju bardzo ważną rolę ma „odbudowa przemysłu, reindustrializacja, ale również tworzenie nowych, poważnych inwestycji gospodarczych i przemysłowych, tworzenie w Polsce nowych miejsc pracy w oparciu o powstawanie nowoczesnych zakładów produkujących najnowocześniejszy sprzęt”.



''W tym przypadku będziemy państwem, w którym będą produkowane nowoczesne silniki. To jest ogromna satysfakcja''

- zaznaczyła Beata Szydło.

Premier zdradziła kilka szczegółów, dotyczących nowej fabryki i korzyści dla mieszkańców regionu, jakie przyniesie ta inwestycja.

,,Zakład będzie umiejscowiony na terenach, w których jest duże bezrobocie – powstaje w Jaworze. To jest pierwsza z – mam nadzieję – wielu nowych inwestycji, o których w najbliższym czasie będziemy mogli informować''

- poinformowała premier Szydło i podkreśliła znaczenie, jakie mają dla Polski inwestycje renomowanych, międzynarodowych marek.

''Cieszę się, że firma o tak ogromnym dorobku, firma, która jest uznaną marka na całym świecie, podjęła decyzję o zainwestowaniu w Polsce. Ten kierunek będziemy nadal realizować, dlatego że zależy nam na tym, aby w Polsce pojawili się inwestorzy, którzy tutaj chcą realizować inwestycje dające nam nie tylko nowe miejsca pracy, nie tylko pozwalające na rozwój regionów, które w tej chwili borykają się z większym bezrobociem, ale też firmy nowoczesne, w których będą mogli odbywać staże i praktyki polscy studenci, w których będzie można kształcić kadrę inżynierską'' – dodała szefowa rządu.

Jak mogliśmy się dowiedzieć z konferencji prasowej, polski rząd zadba o to, by duże zagraniczne firmy tworzyły w Polsce nowe inwestycje, takie jak fabryka Mercedesa w Jaworze, która rusza właśnie ,,pełną parą''.

''W Planie Odpowiedzialnego Rozwoju przewidzieliśmy różnego rodzaju propozycje dla inwestorów, którzy - mam nadzieję - będą (...) chcieli inwestować dzisiaj w Polsce – powiedziała. (..)W Polsce inwestycja rusza pełną parą''

– podkreśliła premier Beata Szydło.

LDD/tvparlament.pl/fronda.pl

13.10.2016, 11:45