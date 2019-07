Premier Szydło: Dzisiaj w PE w innej roli niż w 2016 roku, ale z takim samym przesłaniem!

Beata Szydło w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskała najwyższy wynik w skali kraju. Niemal co trzeci głosujący w Małopolsce i Świętokrzyskiem stawiał "krzyżyk" przy nazwisku byłej premier Beaty Szydło. Wynik Beaty Szydło, 525 811 głosów, jest absolutnie rekordowy.

- My Europejcyzcz powinniśmy budować naszą wspólnotę w oparciu o zaufanie, szanowanie różności i budowanie, w ramach naszego zróżnicowania, jedności jaką jest UE. Podjęliśmy to wyzwanie, bo drogie są nam wartości bezpieczeństwa i jedności. Wiemy doskonale, że tylko zjednoczona Europa, silna siłą swoich państw, jest w stanie przeciwstawić się wyzwaniom, które stoją przed nami, a o których musimy wszyscy razem rozmawiać – podkreśliła premier podczas wystąpienia w europarlamencie.

Przypomniała, że „nasi przodkowie przelewali krew, byśmy dzisiaj mogli cieszyć się wolnością, ale przelewali także krew za wolność innych narodów. Przez lata walczyliśmy o wolność i możliwość budowania własnej państwowości. Wywalczyliśmy to i nie damy sobie tego odebrać – podkreśliła