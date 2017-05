Premier Szydło: Budowanie tej polskiej wspólnoty jest naszym obowiązkiem

reklama

„Musimy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest dbanie o to, by jak najwyżej na masztach w całej Polsce powiewały biało-czerwone barwy, polska flaga.” - mówiła dziś premier Beata Szydło w Ryczowie, gdzie wzięła udział w uroczystościach Dnia Flagi.

„Dzisiaj jest wielkie biało-czerwone święto. Wpisujące się w te dni, kiedy przypominamy o polskiej tradycji, kulturze, języku, patriotyzmie, o tym wszystkim, co ważne dla Polaków, bez względu na to, gdzie mieszkają i kim są. Biało-czerwona nas łączy i będzie łączyć, nawet wtedy, kiedy niektórzy próbują nas dzielić. Musimy wszystko zrobić, by łączyła nas biało-czerwona. Hymn, godło, flaga – polskie symbole, które są ważne dla Polaków od wieków, które sprawiają, że pamiętamy o naszej historii, tradycji, skąd jesteśmy i sprawiają, że jesteśmy silniejsi. Cieszymy się, kiedy biało-czerwona powiewa nad naszymi głowami i domach, na masztach. Biało-czerwona, która jest w sercu każdego Polaka i łączy nas i oplata dzisiaj ta biało-czerwona barwa całą Polskę”

- mówiła premier i dodawała:

„W biało-czerwonym hymnie przypominamy o odwadze, męstwie, o tym, że musimy zawsze pamiętać o Polsce i że ta Polska wymaga naszej troski, odpowiedzialności i musimy pamiętać o tym, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Ale w dzisiejszym świecie, kiedy tak wiele się dzieje, kiedy jest tak wiele zagrożeń i niepewności, są takie momenty, chwile i symbole, które dają nam poczucie wspólnoty”

Podkreślała także:

„Budowanie tej polskiej wspólnoty jest naszym obowiązkiem. Biało-czerwona w rękach dzieci – tych, które stoją tutaj za mną, ale w rękach wszystkich dzieci, które podnoszą bardzo wysoko nad głowy te chorągiewki, biało-czerwone barwy, to nasza przyszłość i naszym obowiązkiem, a już na pewno tych, którzy biorą odpowiedzialność za państwo, którzy rządzą, jest dbanie właśnie o przyszłość tych dzieciaków z biało-czerwonymi flagami w ręku. To nasza przyszłość, Polski, wspaniała, którą wszyscy razem musimy budować.”

dam/300polityka.pl,Fronda.pl

2.05.2017, 11:38