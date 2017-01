Premier Szydło: Będziemy konsekwentnie zmieniać i naprawiać Polskę

reklama

"Dla mnie jest naturalną rzeczą, że władza i politycy są po to, by rozwiązywać problemy obywateli" – mówiła premier Beata Szydło na spotkaniu z mieszkańcami gminy Żurawica (woj. podkarpackie). Otwarto tu stację uzdatniania wody – to inwestycja z rządowym wsparciem.

Szefowa rządu podkreślała, że rzeczą niewyobrażalną jest to, że w środku Europy, w XXI w. ludzie mogą nie mieć wody, tak jak miało to miejsce przez długi czas w gminie Żurawica. Premier Szydło zadeklarowała, że dla niej rzeczą naturalną jest to, że władza i politycy są po to, by rozwiązywać problemy obywateli, a nie zajmować się sami sobą. „My jesteśmy dla ludzi, a nie ludzie są dla nas” – podkreślała podczas spotkania z mieszkańcami gminy Żurawica.

„Miejsce premiera jest tutaj, w takich małych miejscowościach” – mówiła premier Szydło. Zadeklarowała, że jej rząd koncentruje się na sprawach ważnych dla lokalnych społeczności. Dlatego program jej gabinetu powstał w wyniku spotkań i rozmów z Polakami.

Beata Szydło podkreślała, że istotne jest wspólne budowanie silnego polskiego państwa, w którym „każdy będzie miał zapewnione jednakowe warunki rozwoju i szanse”. Zdaniem szefowej rządu takie inwestycje, jak Stacja Uzdatniania Wody Wyszatyce, budują szanse rozwojowe lokalnych społeczności. Dzięki nim, będzie poprawiała się sytuacja w regionie, może np. spadać bezrobocie i maleć migracja zarobkowa.

Jednocześnie premier Szydło stwierdziła, że poprzednia władza była odwrócona od spraw zwykłych ludzi, bo zajmowała się sama sobą. W jej ocenie politycy opozycji nadal to robią. Szefowa rządu zadeklarowała, że jej rząd będzie konsekwentnie naprawiał kraj i dbał o jego zrównoważony rozwój.

