Premier: Stała obecność wojsk NATO na terytorium Polski była marzeniem prezydenta L. Kaczyńskiego

„Jesteśmy bardzo wdzięczni każdemu z was, każdej i każdemu z was, że chronicie nasze państwa, że wykazujecie taką solidarność” - mówił dziś premier Mateusz Morawiecki w trakcie spotkania z żołnierzami Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Przypomniał też:

„Stała obecność wojsk NATO na terytorium Polski była zawsze marzeniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i realizacją jego testamentu”.

Dodał, że cieszy fakt dokonywanych zakupów broni, ale również wspólnych ćwiczeń i obecności:

„[…]Wasza misja, to podejście takie jak muszkieterów: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, zwiększają bezpieczeństwo Polski” - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu złożył również wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

„Jestem przekonany że ten znak firmowy naszego rządu, jakim jest bezpieczeństwo, ale w szczególności bezpieczeństwo zewnętrzne, to bezpieczeństwo, które właśnie wy, żołnierze zapewniacie, jest czymś fundamentalnie ważnym”

- dodał premier.

Morawiecki na koniec podkreślił:

„Życzę tego, żeby każdy z was spokojnie wrócił do domu, żeby ta misja została zakończona, żeby okoliczna ludność przyjmowała was jak najcieplej. Jestem przekonany, że tak jest. Na odprawie rano byłem o tym zapewniony. Chcę podkreślić jeszcze raz, że wasza służba jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa Polski, całego NATO. Bardzo wam za to dziękuję i wszystkiego dobrego na święta”.

