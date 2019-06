Premier Saksonii chce zniesienia sankcji wobec Rosji

Konfederata 7.6.19 10:57

Każdy robi biznes z ruskimi, a na koniec tylko pisowskie pały zostaną z sankcjami. No i niestety my razem z nimi.

Co do Nord Stream to czego pisowcy oczekiwali?

Szkopy potrzebują gazu. Rurociąg miał iść przez Polskę na Niemcy to zamiast się zgodzić pisowskie i platformiane szumowiny gardłowały przeciwko. Co mieli ruscy ze szkopami zrobić? Napaść na nas i siłą przeprowadzić?!

Zrobili dobrze, poszli przez morze, obie strony zyskają, a Polacy niech kupują od Ameryki. Nie chcą Polacy zarobić to nie.

Gdzie w tym był interes Polski? Pisowcy i ich koledzy z PO to zdrajcy naszego interesu narodowego. Najgorsze odpadki.