Premier: Przestawiamy zwrotnicę w kierunku państwa podmiotowego

"Nasza polityka, która pozwala obniżać opodatkowanie na innowacyjność i przestawiać tę zwrotnicę coraz bardziej w kierunku państwa podmiotowego, pozwala rozwijać się małym i średnim firmom, bo głównie to one są polskie"- podkreślił premier Mateusz Morawiecki, który wziął udział w debacie "Zwrotnice modernizacji", organizowanej przez pismo "Wszystko co najważniejsze".