Premier przed szczytem UE: Więcej wspólnego rynku, mniej protekcjonizmu

Szczyt ma być poświęcony debacie na temat wyzwań oraz przyszłości Wspólnoty. Premier Mateusz Morawiecki w trakcie briefingu zaznaczył, że będzie to doskonała okazja do przedyskutowania strategii dla Unii Europejskiej na kolejne lata. Jak dodał – polska wizja UE składa się z kilku propozycji, z których pierwsza odnosi się do zwiększenia wspólnego rynku i zmniejszenia protekcjonizmu, który zmniejsza szansę na konkurencyjność Europy.