Premier: Podwyżek cen prądu NIE BĘDZIE

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że nie dojdzie do podwyżek cen prądu.

Morawiecki poinformował również, że rząd planuje obniżkę akcyzy na energię do 5 zł. Kolejną propozycją jest obniżka akcyzy na energię do 5 zł oraz redukcja opłaty przejściowej aż o 95 procent.

"Poprosiliśmy marszałka Sejmu o zwołanie posiedzenia Izby, by przyjąć odpowiednie uregulowania ustawowe jeszcze w tym roku"- poinformował szef polskiego rządu. Jak wskazał, priorytetem PiS jest bezpieczeństwo, stabilność dostaw energii, dlatego też budowane są nowe jej źródła, elektrownie, pojawiają się także nowe strategie rozwoju sektora elektroenergetycznego.

"Suma tych założeń ma doprowadzić do tego, że w 2019 roku - tak jak obiecaliśmy, a dotrzymujemy słowa, więc doprowadzimy do tego, by ceny były utrzymane na poziomie pierwszej połowy 2018 roku"- podkreślił polityk.