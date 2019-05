Premier: PiS to dobry gospodarz polskiej ziemi

Jarku 17.5.19 20:18

Już przez sam fakt podjęcia negocjacji - obojętnie, czy jawnych, czy konspiracyjnych - rząd legalizuje żydowskie roszczenia do NIENALEŻNEGO im mienia, które tak naprawdę nawet nie istnieje. O co postarali się Niemcy w czasie wojny i wprowadzający po wojnie siłą komunizm sowieccy Żydzi - niszcząc nawet to, co przetrwało wojnę. Staje na tym, że Polacy - ofiary Niemców i sowietów, w tym sowieckich Żydów, mają za nieistniejący, bezspadkowy majątek - ewentualnie należny skarbowi państwa - zapłacić Żydom "odszkodowania". Obustronna bezczelność - rządu i "petentów". A intencje i gotowość sojuszników - w tym zza oceanu - należy sprawdzać, bo lepiej się zawieść na nich WCZEŚNIEJ niż ZA PÓŹNO. O czym - za przyczyną Becka i Rydza-Smigłego - tak boleśnie przekonaliśmy się we wrześniu 1939 r.