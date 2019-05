Premier odwiedził sześcioraczki. Rodzinie wręczył prezent

Marta 31.5.19 11:40

Wszystko niedobrze. Co by nie zrobił to źle. Da 500 tyś? źle bo miało być 510 lub 490. Przyjedzie - źle miał przyjść na kolanach, pogratuluje? źle bo miał się rozpłakać ze wzruszenia itd itp. Jak rozumiem to nie był prezent od Rządu tylko osobisty od Mateusza Morawieckiego z Małżonką, dlatego żadnego oświadczenia nie wygłosił. Po prostu dał! A to dopiero żle !!!