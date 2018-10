Premier o siatkówce,Lis na to: BANKSTER!

W każdej sytuacji i w każdym sporcie zawsze kibicuję Polsce. Oglądamy finał MŚ w siatkówce, tak jak miliony Polaków w tej chwili. Drugie srebro czy trzecie złoto? Uda się nam, wierzę w to mocno! pic.twitter.com/TLRiYgOCBW

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 30 września 2018 "W każdej sytuacji i w każdym sporcie zawsze kibicuję Polsce. Oglądamy finał MŚ w siatkówce, tak jak miliony Polaków w tej chwili. Drugie srebro czy trzecie złoto? Uda się nam, wierzę w to mocno!"- napisał w niedzielę na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Jako bankster to pan kibicował ale Irlandczykom i Hiszpanom. Ok, oni odpalali działkę.

— Tomasz Lis (@lis_tomasz) 30 września 2018

Czy chociaż na temat? Skądże! "Jako bankster to pan kibicował ale Irlandczykom i Hiszpanom. Ok, oni odpalali działkę"- tak dziennikarz odpowiedział na wpis premiera Morawieckiego.

Radość z sukcesu sportowców- radością, ale zawsze musi trafić się ktoś, kto wykorzysta nawet taką okazję do ataków politycznych. I ciekawe od kiedy, Tomasz Lis jest takim... "narodowcem"? A może trzeba by zadać pytanie, czy to jeszcze dziennikarz, czy już hejter internetowy

yenn/Twitter, Fronda.pl