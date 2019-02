Premier o restytucji mienia żydowskiego: To uregulowana kwestia. Polska jest bezpieczna

Premier wskazał, że oczekiwania, aby „Polska zadośćuczyniła za niemieckie zbrodnie oparte są na fundamentalnym nieporozumieniu”. W ocenie Morawieckiego, to raczej my mamy prawo domagać się odszkodowań.

"Do tej sprawy podchodzimy bardzo konsekwentnie i jednoznacznie, uwzględniając cały kontekst historyczny. Tłumaczymy, że oczekiwania, aby Polska zadośćuczyniła za niemieckie zbrodnie oparte są na fundamentalnym nieporozumieniu. Polska była ofiarą i Niemiec, i Związku Radzieckiego. Niemcy zniszczyli nasz kraj, chcieli wymordować niemal cały polski naród, a pozostałą część zamienić w niewolników. To my mamy prawo do tego, aby żądać odszkodowań"-wskazał szef polskiego rządu.