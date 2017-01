Premier o Auschwitz: To było okrutne, podstępne zło

reklama

Premier Beata Szydło podczas uroczystości w Auschwitz-Birkenau mówiła, że najważniejszymi zadaniami stojącymi przed nami są prawda i pamięć. Dziś 72. rocznica wyzwolenia tego obozu zagłady.

"To, co się wydarzyło w niemieckim obozie zagłady, to było zło, to było zło podstępne, okrutne, niewyobrażalne, zło, które można pokonać tylko dobrem" - powiedziała szefowa rządu. "Pamięć i prawda - to jest nasze zadanie, to jest broń przeciwko złu i ta prawda musi być głośno powiedziana" - dodała.

Beata Szydło zaznaczyła, że nie da się właściwie dobrać słów, by należycie opisać wydarzenia w Auschwitz-Birkenau. "Tutaj człowiek drugiemu człowiekowi odebrał człowieczeństwo, odebrał nie tylko życie, ale odebrał wszystko to, co definiuje nas jako ludzi" - powiedziała premier.

W uroczystościach rocznicowych udział bierze około 60 byłych więźniów.

Niemcy założyli Auschwitz-Birkenau w 1940 roku. Do momentu wyzwolenia obozu przez Armię Czerwoną, niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ponad milion osób - głównie Żydów, ale także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych.

27.01.2017