Premier: Nowy Jork widzi w Polsce tygrysa gospodarczego!

Premier Mateusz Morawiecki przebywa w Nowym Jorku. Szef polskiego rządu otworzył sesję na nowojorskiej giełdzie. Podczas tej wizyty podkreślił, że nasz kraj znajduje się "w elitarnym gronie rynków rozwiniętych".

"Z dumą przyznaję, że Polska jest tu odbierana jako gospodarczy tygrys, któremu przyglądają się inwestorzy z całego świata. Jesteśmy już w elitarnym gronie rynków rozwiniętych i mądrze gonimy liderów"-wskazał Morawiecki podczas krótkiej konferencji prasowej.

"Polska jest traktowana jako państwo, które szybko rozwija się gospodarczo. Państwo ogromnych nadziei, kraj który daje wspaniałe perspektywy rozwoju dla biznesu lokalnego, krajowego, ale również międzynarodowego"- mówił premier. Polityk poinformował, że miał dziś okazję rozmawiać z szefami międzynarodowych firm, takich jak np. HP.

"Wszędzie Polska jest na ustach jako państwo, które rozwija się bardzo dobrze. 5 proc. wzrost PKB naprawdę imponuje. Stabilna gospodarka, zrównoważona, z punktu widzenia deficytu budżetowego, długu publicznego. To jest coś czego oczekują tutejsi inwestorzy"- stwierdził Morawiecki.

"Cieszę się, że ten nasz Polish dream, ten polski sen o gospodarce ma trochę wspólnego z Europą, czyli z dbałością o społeczną gospodarkę rynkową, czyli nasz art. 20 konstytucji, ale też ma trochę wspólnego z „żyłką” przedsiębiorców amerykańskich, zdolnością do podejmowania ryzyka i to wszystko skorelowane jest w ramach naszej polityki, polityki Prawa i Sprawiedliwości, rozwojem infrastruktury, ale także z czymś, co stoi u podstaw naszego małego cudu gospodarczego. To rzeczywiście tutaj, w Stanach Zjednoczonych muszę tłumaczyć, u nas w Polsce to już jest dużo bardziej zrozumiałe, a mianowicie uszczelnienie systemu podatkowego"- podkreślił.

Szef polskiego rządu po wizycie na nowojorskiej giełdzie odwiedził miejsca pamięci po ataku terrorystycznym na World Trade Center i złożył wieniec pod pomnikiem jego ofiar. Dziś spotka się również z amerykańskimi przedsiębiorcami, będzie także głównym gościem Dnia Polskiego Biznesu w Nowym Jorku.

yenn/300Polityka, Fronda.pl