Premier neandertalczykiem? A kim jest Mann? To ustali sąd

Wojciech Mann stanie przed Komisją Etyki Polskiego Radia. Na antenie "Trójki" przyrównał premiera Mateusza Morawieckiego do neandertalczyka.

"Wygrzebałem z głębi archiwów piosenkę zdecydowanie o postaci historycznej. Zresztą trudno mówić o jednej postaci, zaraz wszystko się wyjaśni. I wybrałem zadowolony z tego, że mam taki nietypowy pomysł. Potem się jednak zaniepokoiłem, czy państwo nie będą mieli skojarzenia z naszym premierem, który, przebrany za dżentelmena, potraktował próbującą go przywitać panią tak, jak widzieliśmy" - mówił dosłownie Wojciech Mann. W ten sposób zapowiedział piosenkę "Neandertalczyk" zespołu Hotlegs.

Co było takiego "neandertalskiego" u premiera Morawieckiego? Ano to, że nie odpowiedział na zaczepki prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która na ulicy chciała go hucpiarsko zaprosić na wyczyny totalnej opozycji w ramach "świętowania" wyborów 4 czerwca.