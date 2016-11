Premier: Największe zmiany przed nami!

reklama

Największe zmiany przed nami – choćby likwidacja NFZ - powiedziała o zmianach w systemie opieki zdrowotnej premier Beata Szydło, która była gościem programu „Dziś wieczorem” (TVP Info).

Beata Szydło przedstawiła również szczegóły reformy służby zdrowia:

„Wszyscy obywatele będą objęci opieką zdrowotną, w tej chwili tak nie jest. My wprowadzamy tę zmianę. Zostanie przemodelowana opieka zdrowotna. Chodzi o to, że pacjent, który trafia do swojego lekarza, po leczeniu szpitalnym miał zaplanowaną całą ścieżkę rehabilitacji. Następna sprawa to sieć szpitali – to powrót do rozwiązań o których mówił śp. prof. Religa. Chodzi o to, żeby w każdym powiecie była placów zabezpieczająca zdrowie pacjenta. (…) Nie będzie już NFZ- środki, które trafią do publicznej służby zdrowia będą w nadzorze ministra, poprzez budżet, trafiały do województw. Najważniejszym założeniem reformy jest to, by pacjenci mieli jak najlepszy dostęp do lekarza” – powiedziała premier.

Ponadto Beata Szydło przyznała, że nie do końca udało im się zrealizować wszystko tak jak by tego chcieli jednak zaznaczyła, że odczuwa satysfakcję z wykonanej pracy, gdyż udało się wykonać bardzo dużo między innymi dzięki zaangażowaniu całego klubu parlamentarnego, nie tylko samego rządu – co podkreśliła premier kilkukrotnie.

TZW/TVPinf.pl/Fronda.pl

15.11.2016, 8:01