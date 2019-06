Premier: Najważniejsza jest godność człowieka!

- Godność jest naszą drogą środka pomiędzy nominalizmem a skrajnym realizmem czy realizmem pojęciowym, z którego potem wyewoluowały wartości oświecenia, czasami antywartości oświecenia. Nie boimy się wskazać na to, że właśnie to jest ta centralna wartość i godność człowieka jest naszym azymutem na przyszłość. - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas Kongresu Polska Wielki Projekt

- Nasze wysiłki w kierunku usprawniania państwa, sprawczości i sprawności i 5 dziedzin: polityka gospodarcza i sprawność instytucjonalna, polityka społeczna, w zakresie obronności i polityka historyczna i w zakresie spraw zagranicznych – one oscylują wokół tego podstawowego azymutu. Właśnie dlatego przestawiliśmy te zwrotnicę w kierunku sprawiedliwości społecznej. Bo uważaliśmy, że ona przywraca do życia społeczno-gospodarczego tę milczącą większość – podkreślał szef rządu

- Wskazanie na to, że w tym świecie dominują – czasami opacznie rozumiane – liberalne czy neoliberalne wartości. Czasami wartości w cudzysłowie, czasami bez cudzysłowia. My prezentujemy naszą unikalną mieszankę wartości republikańsko-solidarnościowych, której ośrodkiem sfery wartości jest godność człowieka. To ta godność człowieka wyznacza granice wolności, a nie wolność od czegoś, jak to zwykle jest rozumiane w świecie kultury zachodniej – mówił Morawiecki.