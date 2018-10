Premier na portalu Wall Street Journal: Poznajcie polskiego tygrysa

„Polska stała się pierwszym od blisko dekady państwem, które dołączyło do najbardziej rozwiniętych gospodarek świata wychodząc ze statusu gospodarki wschodzącej” - zauważa w swoim tekście opublikowanym na stronie prestiżowego „Wall Street Journal” premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rząd w artykule zatytułowanym „Meet the Polish tiger” czyli „Poznajcie polskiego tygrysa” pisze również:

„Polska gospodarka przeżywa boom, co pozwala nam zadbać o tych, którym powiodło się najmniej”.

Wskazuje też, że wspomniane wyróżnienie Polski przez FTSE Russell to owoc długiego wysiłku, aby zbudować „dobrze prosperującą rynkową gospodarkę na ruinach komunistycznego systemu, który pomogła obalić Solidarność w 1989 roku”.

Morawiecki dodaje, że obecnie Polska jest największą gospodarką w byłym bloku sowieckim, co więcej – siódmą w kolejności w Unii Europejskiej. Przypomina, że o ile w 1989 PKB per capita w Polsce wynosił 1,8 tys. USD, to teraz jest to już 16 tys. USD.

Dalej zaznacza:

„Podczas gdy wielu powiodło się, inni pozostawali w tyle. Zbyt często koneksje, a nie ciężka praca zapewniały sukces. W 2015 roku moja partia stała się pierwszą, która od czasu upadku komunizmu uzyskała zdecydowaną większość parlamentarną. Wygraliśmy wybory, obiecując walkę z korupcją i dążenie do inkluzyjnej strategii rozwoju”.

Tu podkreśla sukcesy, jakie odnosi rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku choćby w kwestii poprawienia ściągalności podatków oraz systemu fiskalnego. Jednocześnie wskazuje na pomoc tym, którzy mieli mniej szczęścia. Podkreśla, że rząd PiS zwiększył m.in. wsparcie dla polskich rodzin czy przywiązuje dużą wagę do rozwijania polskich wsi.

dam/PAP,Fronda.pl