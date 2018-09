Premier: My bronimy konstytucji. Wybaczmy tym, którzy dali się nabrać na lep propagandy

„Bardzo lubię nazwę waszego miasta, bo jest w niej słowo „wola”. A wola to jest podstawa do zmiany naszego państwa i do zmiany Zduńskiej Woli. Wola to połowa sukcesu. My mamy wolę, wy macie Zduńską Wolę – zmieniamy wasze miasto na lepsze” - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszego przemówienia w Zduńskiej Woli.