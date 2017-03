Premier: Możemy być dumni z rozwoju polskiej gospodarki

reklama

Fot. P. Tracz, KPRM

Po dzisiejszym posiedzeniu rządu odbyła się wspólna konferencja prasowa premier Beaty Szydło i wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Konferencja dotyczyła rozwoju polskiej gospodarki. Szefowa rządu oraz wicepremier mówili również o szczycie G20, na który został zaproszony minister Morawiecki.

Premier zaznaczyła, że możemy dziś być dumni z rozwoju polskiej gospodarki, na którą znacząco wpłynął m.in. program 500 Plus, jednak rząd wciąż stawia przed sobą nowe zadania. Między innymi to, aby do budżetu państwa trafiało jeszcze więcej środków.

"Wzrost gospodarczy był większy niż zakładano, nasze programy stymulacyjne zaczynają działać"- zaznaczył minister finansów i rozwoju, dodając, że duży wzrost odnotowano również w eskporcie, coraz pewniej Polska czuje się także na światowych rynkach, staje się konkurencyjna, a ukoronowaniem rozwoju gospodarki według PiS będzie uczestnictwo w szczycie G20.

„Dla polskiego rządu tegoroczny plan jest bardzo jasny. Mamy przede wszystkim trzy cele do osiągnięcia. Realizacja Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, który został przygotowany przez premiera Morawieckiego i który jest realizowany ma na celu szybszy rozwój gospodarczy, stabilizację finansów publicznych, poprawę sytuacji ekonomicznej Polaków. To najważniejsze cele, które sobie stawiamy i wszystkie wskaźniki gospodarcze, które na początku tego roku już mogliśmy zaobserwować, te wskaźniki, które dot. stopy bezrobocia, wzrostu wynagrodzeń, wzrostu produkcji, są bardzo optymistyczne i doceniają to nie tylko instytucje ratingowe, KE, która wskazuje, że Polska będzie się szybciej niż założyliśmy rozwijała w tym roku i to są optymistyczne dane, ale chcę też powiedzieć, że te dane są nie tylko optymistyczne (…) Pokazują, że sytuacja gospodarcza w Polsce będzie się stabilizowała, będzie dobra, będzie szybszy wzrost gospodarczy, a więc ten cel, który polski rząd założył, osiągamy"- mówiła Beata Szydło.

Premier podkreśliła, że Polska ma ambicje, aby dołączyć do G20.

"Można powiedzieć, że G20, uczestnictwo premiera Morawieckiego w tym spotkaniu jest podsumowaniem działań rządu PiS, tych naszych działań, które podjęliśmy w ubiegłym roku i które realizujemy w tym roku. To dopiero początek, bo mamy ambicje, aby w kolejnych latach Polska była nie tylko zapraszana, dopraszana do tego szacownego gremium, ale żeby była stałym członkiem uczestniczącym w tych spotkaniach"- zaznaczyła szefowa rządu.

300Polityka, TVP Parlament, Fronda.pl

14.03.2017, 15:20