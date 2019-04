Premier: Możejki- żywy pomnik śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego

"I Możejki to taki żywy pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który łączy dzisiaj krwiobiegi gospodarcze naszych krajów, który tworzy dobre perspektywy na przyszłość, perspektywy uniezależnienia się od niepewnych źródeł energii od niepewnych sąsiadów. To wszystko zawdzięczamy prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu"-mówił polityk. Jak dodał Morawiecki, bezpieczeństwo oraz wspólna przyszłość Polski i Litwy zależą również od pielęgnowania spuścizny po prezydencie Lechu Kaczyńskim.

"Tu na Litwie, kiedy mówimy o śp. prezydencie Kaczyńskim, zawsze przypominam, że była to osoba myśląca strategicznie – mówił. - To był mądry polityk, ta decyzja (o inwestycji w Możejki- PAP) była udana i jest to jeszcze jedno ogniwo, które łączy nasze narody i ich stosunki"-wskazał z kolei premier Litwy.

Skvernelis wyraził też zadowolenie, że "dzisiaj nasze stosunki są właśnie takie, które tworzą, o których marzył i które bardzo dobrze postrzegałby prezydent Lech Kaczyński". Podkreślał ponadto, że dzisiaj Litwa i Polska to strategiczni partnerzy. Wskazywał tu na jednakowe stanowiska obu krajów w UE czy jeśli chodzi o wyzwania geopolityczne. - Aby tak zostało w przyszłości, wszyscy politycy na Litwie i w Polsce powinni robić wszystko, co jest w ich mocy, co jest możliwe, by przyczynić się do tego - mówił. Dodał, że zobowiązuje do tego wspólna historia obu krajów.