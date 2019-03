Premier Morawiecki zainauguruje dziś ,,Nową Piątkę PiS''

Nowa Piątka, to: wprowadzenie świadczenia z rządowego programu Rodzina 500 Plus już od pierwszego dziecka, zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, tzw. "trzynasta emerytura" dla emerytów w wysokości 1100 złotych, obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu i obniżenie PiT-u dla wszystkich pracujących oraz przywrócenie zlikwidowanych połączeń autobusowych, głównie we wsiach i w małych miastach.