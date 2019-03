Premier Morawiecki: Za kilka lat Gdańsk może być drugim Hamburgiem

Konsorcjum Polskiego Funduszu Rozwoju podpisało w zeszłym tygodniu umowę kupna największego terminalu kontenerowego w Polsce, czyli DCT Gdańsk. Wartość tej transakcji to kwota ponad 5 mld zł. Jak podkreślił premier, ta inwestycja to dowód na to, jak wielkie transakcje i skomplikowane przedsięwzięcia gospodarcze potrafimy organizować.