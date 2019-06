Premier Morawiecki: Wbrew potężnym siłom tego świata, idziemy drogą Jana Pawła II!

W Gdańsku trwają obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, zorganizowane przez NSZZ "Solidarność". W uroczystościach biorą udział przedstawiciele władz państwa, w tym premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Piotr Gliński, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź.

- Zapraszamy do naszego życia publicznego wszystkich Polaków. Tak jak Jan Paweł II postawił w epicentrum rodzinę, a w epicentrum świata gospodarczego - pracownika. Takie motto przyświeca również nam. Chcemy, żeby możliwie wszyscy korzystali z owoców solidarności - tłumaczył szef rządu.

- Ta konferencja była zaplanowana przez Pana Dudę w styczniu, wtedy otrzymałem zaproszenie i za to dziękuję. Zapraszam również panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, która jest gdzieś tu w pobliżu na tę konferencję o Janie Pawle II w rocznicę pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny - dodawał

- Wbrew mediom, wbrew potężnym siłom tego świata, idziemy Twoją drogą, idziemy pod prąd, by Ojczyzna pokazała jak mogą pięknie wyglądać ścieżki Solidarności w najbliższych latach, w najbliższych dokadach. Ku chwale Ojczyzny. - podkreślał Morawiecki

- Dzisiaj możemy wszyscy czuć się spadkobiercami tamtych dni. Idziemy Ojcze Święty ścieżkami, które wytyczyłes. Tak jak napisałeś w "Tryptyku Rzymskim"- "Ten, kto chce znaleźć drogę do źródła musi iść do góry, pod prąd" i my nie boimy się iść pod prąd. - zaznaczył szef polskiego rządu