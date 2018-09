Premier Morawiecki w Toruniu: To my przywracamy normalność!

„Czy chcecie powrotu Balcerowicza i Tuska do władzy? Czy chcecie powrotu Schetyny i ministra "nie ma pieniędzy i nie będzie" Rostowskiego? Dlatego PiS musi być naszym wyborem, PiS jest najlepszym wyborem dla Polski” - mówił premier Morawiecki w Toruniu w trakcie spotkania z mieszkańcami. Na postawione przez niego pytania dotyczące rządu PO-PSL zebrani odpowiadali jasno: nie.

Przypomniał o licznych, ogromnych sukcesach obozu rządzącego choćby w kwestii polityki społecznej. Dodał, że w Bydgoszczy widział dziś transparent „Przywrócić normalność”. Zapytał zebranych:

„To się zastanówmy, co to jest to przywrócić normalność? Czy oni chcą z powrotem, żeby były mafie VAT-owskie, ubóstwo u dzieci, żeby duży płacił mniejsze podatki, a mały przedsiębiorca większe podatki?”.

I odpowiedział:

„To jest ich normalność, żeby była hańba Polski poprzez to, że inni mówią o polskich obozach śmierci. To jest ich normalność, żebyśmy ulegali ciągle Brukseli”.

Podkreślił, że to Prawo i Sprawiedliwość przywraca normalność. Dodawał też, że najważniejszym obowiązkiem jest ten wobec ojczyzny i to jest właśnie mottem działania PiS.