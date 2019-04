Premier Morawiecki w Nowym Jorku: Żaden Żyd nie mógł ocaleć bez pomocy Polaka

Szef polskiego rządu podkreślił, że o ile na marginesie społeczeństw niemal zawsze istnieje antysemityzm, to w Polsce go nie dostrzega. W Nowym Jorku Morawiecki odniósł się też do kwestii ustawy o IPN z ubiegłego roku. Jak zaznaczył – była ona konieczna, bo Polska inaczej nie mogła się przebić do społeczności międzynarodowej z prawdą historyczną.