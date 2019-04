Premier Morawiecki w Fox News: Polska staje się Doliną Krzemową Unii Europejskiej

student erasmusa, nie sorosa 18.4.19 13:59

Póki co to CD Projekt RED - opiewany jako wzór dla tej "doliny krzemowej" dwa lata temu na kongresie biznesowym w Rzeszowie - cienko przędzie po tym jak dał się omotać dobrej zmianie i przeniósł się z podatkami z Cypru do tenkraju.



https://www.bankier.pl/wiadomosc/CD-Projekt-zarobil-duzo-mniej-niz-przed-rokiem-7625918.html