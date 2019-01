Premier Morawiecki w ,,Financial Times'' mocno o podwójnych standardach Brukseli!

„Bruksela i Komisja Europejska muszą być bardziej otwarte na to, co dzieje się w różnych krajach. Głos różnych krajów, a zwłaszcza krajów Europy Środkowej, będzie musiał być słyszany znacznie wyraźniej” - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Tu przypomniał o podwójnych standardach jeśli chodzi o międzynarodową reakcję na wydarzenia w Polsce oraz we Francji. Dodał:

„Kiedy patrzę na to, co dzieje się we Francji, nie powiedziałbym, że Francja ma problem z rządami prawa, ale czy można sobie wyobrazić, jak głośne byłyby głosy sprzeciwu w Brukseli, Berlinie, a może nawet Paryżu, gdyby te brutalne interwencje miały miejsce przeciwko demonstrantom w Polsce?”.