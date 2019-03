Premier Morawiecki: ,,Trzynastki'' dla emerytów to nie jednorazowy strzał!

„Mogę zapewnić, że to nie jest jednorazowy strzał. Program "Emerytura Plus" będziemy kontynuować w kolejnej kadencji” - zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy – od początku maja do emerytów oraz rencistów ma trafiać 1100 złotych brutto. W sumie skorzystać z programu rządowego ma niemal 10 mln Polaków. Premier dodawał, że pieniądze do emerytów i rencistów trafią bezpośrednio, bez dodatkowych formalności.

„Program "Emerytura Plus" będziemy kontynuować w kolejnej kadencji. Jeśli, oczywiście, wyborcy nam zaufają i przedłużą nasz mandat do rządzenia. A wiarygodność to nasz znak firmowy”