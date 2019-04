Premier Morawiecki: Te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II przyświecają nam każdego dnia

Panie Morawiecki! Panu i PiSowi powinny na co dzień przyświecać te słowa Jana Pawła II zawarte w encyklice 'Centesimus Annus'!



"Ten porządek odzwierciedla realistyczną wizję społecznej natury człowieka, która wymaga odpowiedniego prawodawstwa dla ochrony wolności wszystkich. Dlatego jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych granicach. Na tym właśnie polega zasada "państwa praworządnego", w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi."

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha