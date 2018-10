Premier Morawiecki spotkał się z Robertem Kubicą. ,,Wyjaśnili sprawę''

Opozycja totalna i jej sympatycy z pewnością już mieli dziś ogromną nadzieję na to, że ujawnione, „nowe” zapisy rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego w restauracji „Sowa i Przyjaciele” z czasów, gdy był prezesem banku BZ WBK, będą dla niego ciosem. Tak się jednak oczywiście znowu nie stało.

„Wyjaśnijmy widzom tekst. Premier Morawiecki był szefem banku BZWBK, który był własnością hiszpańskiej grupy finansowej i Hiszpanie zaproponowali, żeby polski bank płacił 50 mln zł na formułę 1. To sposób, powiedziałbym, takiej optymalizacji podatkowej, czyli wyciągania, drenowania spółek córek po to, żeby nie płacić podatku. Prezes był temu zdecydowanie przeciwny, bo to osłabiało polski bank, spółkę córkę”