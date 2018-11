Premier Morawiecki spotkał się z kanclerz Merkel. Czy w deklaracji pojawi się kwestia zwrotu wraku Tu-154M?

Konferencja prasowa z udziałem premiera i kanclerz zapowiedziana jest na godzinę 15. Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki – Polska chce, aby we wspólnej deklaracji pojawiła się kwestia zwrotu przez Rosję wraku Tu-154 M, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

„Chcemy, żeby to się znalazło w deklaracji polsko-niemieckiej, żeby posłać sygnał w kierunku Rosji również, że to jest stanowisko – ostatnio Zgromadzenie Rady Europy, rezolucja w tej sprawie – to jest stanowisko, które podzielają właściwie wszystkie kraje europejskie”