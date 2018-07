Premier Morawiecki: Przez 25 lat wolnej Polski chciano wcisnąć w nasze sumienia obce grzechy

„Staramy się zwiększyć szanse na wykorzystanie walorów województwa” – powiedział wczoraj premier podczas spotkania z mieszkańcami Olsztyna.

Szef rządu odniósł się do obecnego rozwoju gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, które, jak stwierdził, jeszcze do niedawna charakteryzowało się najwyższym bezrobociem w Polsce. „Ośrodki na Warmii i Mazurach - Olsztyn, Elbląg, Węgorzewo i Braniewo - nie doświadczały wzrostu gospodarczego tak jak powinny” z uwagi na scentralizowany model gospodarczy, gdzie „środki w dużym stopniu kierowane były do najbardziej rozwiniętych miast, jak Warszawa, Kraków, Poznań i Trójmiasto” – mówił premier. I dodał, że rząd zdecydował się na zmiany gospodarcze, które „mają służyć w dłuższej perspektywie takim obszarom, jak województwo warmińsko-mazurskie”.

Przekop Mierzei Wiślanej

„Przełamujemy różne mechanizmy niemożności, imposybilizmu. Ile lat tutaj u was, w województwie, mówiono, że nie da się, nie ma sensu, nie ma pieniędzy na przekop Mierzei Wiślanej” – zaznaczył Prezes Rady Ministrów nawiązując do projektu i wykonania przekopu Mierzei Wiślanej. Jak powiedział, inwestycja ta będzie szansą dla rozwoju Elbląga oraz północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Oświadczył, że na przekop Mierzei Wiślanej został przeznaczony z budżetu centralnego blisko miliard złotych.

„Wierzę, że rozwój przemysłu, również okrętowego, tam na wybrzeżu niedaleko Elbląga będzie dużo bardziej możliwy, właśnie dzięki temu że przekopiemy Mierzeję Wiślaną” – dodał Prezes Rady Ministrów.

Specjalna strefa ekonomiczna

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że rząd zdecydował się na zmiany gospodarcze, które pomogą w rozwoju takim regionom, jak województwo warmińsko-mazurskie.

Od 1 lipca b.r. powołano specjalną strefę ekonomiczną, która „pozwoli inwestorom inwestować w łatwiejszy i bardziej zmotywowany sposób, oparty o ulgi podatkowe oraz dopłaty do miejsc pracy” – mówił szef rządu. Zaznaczył, że „specjalna strefa ekonomiczna spowoduje, że od sprawności i efektywności burmistrzów i wójtów w dużym stopniu, a na pewno w większym niż do tej pory, będzie zależała zdolność do przyciągania nowych inwestorów”.

Odbudowa linii kolejowej

Podczas spotkania z mieszkańcami Olsztyna premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zelektryfikowanie linii kolejowej „Korsze-Ełk czyli od północnego wschodu do wschodniej części województwa”. Jak zauważył, pozwoli to na „przyspieszenie o ponad pół godziny podróży pociągiem na tej trasie”.

„Również w środkowej część województwa - Olsztyn, Mrągowo, Ełk – będą na pewno robione inwestycje kolejowe, na tych szlakach kolejowych, które są zaniedbane” – dodał szef rządu.

Deklaracja polsko-izraelska

„To jest niebywałe, że przez 25 lat wolnej Polski, od 1989 r., tak wiele uczyniono, żeby wcisnąć w nasze sumienia obce grzechy, żeby nam przypisać odpowiedzialność za największe zbrodnie w historii ludzkości” – mówił premier. Według szefa rządu, „deklaracja polsko-izraelska to milowy krok do odbudowy pamięci, dobrego imienia i bezpieczeństwa Polski”.

Reforma wymiaru sprawiedliwości

Prezes Rady Ministrów zadeklarował kontynuację reformy wymiaru sprawiedliwości, bo jak mówił, „jest to ujęte w traktatach, w związku z tym trzeba się traktatów trzymać”. Dodał, że „państwa mają prawo, w ślad za demokratycznym wyborem, który miał miejsce trzy lata temu do reformowania”.

„Jesteśmy jednym z krajów najbardziej doświadczonych w budowaniu demokracji i nikt nie musi nas uczyć, czym jest demokracja, bo my doskonale to wiemy” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

dam/premier.gov.pl