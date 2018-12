Premier Morawiecki: Przeprowadziliśmy gruntowny remont naszego domu, który nazywa się Polska

„Praca dla Polski” to nazwa konferencji, na której szef polskiego rządu mówił dziś o tym, co obozowi Dobrej Zmiany udało się osiągnąć w trakcie trzech lat rządów, które ten ma już za sobą. Morawiecki podkreślał:

„ Uwolnienie pewnych dynamicznych witalnych sił społecznych. Tak to bardzo wyraźnie czuję, jak w dwustu kilkudziesięciu miejscach spotykałem się z Polakami. Ten nowy dynamizm, nowa energia jest czymś ważnym, czymś, na czym chcemy dalej budować w kolejnym roku. Oprócz dynamizmu, to co widzę, to pewien optymizm. Czasami trochę przyćmiony zbyt daleko idącym sporem politycznym, natężeniem tego sporu, ale ten optymizm jest”.