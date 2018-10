Premier Morawiecki: Pomóżcie nam dalej zmieniać Polskę! [ZOBACZ]

„Nie ma Polski A, Polski B, Polska jest jedna. Jan Paweł II mówił, że w samorządzie toczy się walka o to, czy władza jest dla człowieka. I to jest motto naszej polityki – żeby po prostu pomagać zwykłemu człowiekowi – temu, który nie może znaleźć pracy, który ma problem ze związaniem końca z końcem” - mówi premier Mateusz Morawiecki w najnowszym spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości.

„Potrzebujemy waszego wsparcia, potrzebujemy waszej mobilizacji, bo nasza siła jest w was, w waszych sercach, w waszej nadziei. Pomóżcie nam dalej zmieniać Polskę!”.

Na koniec dodaje, że wierzy w to, że to się uda i w to, że Polska dzięki tym działaniom może być lepsza, szczęśliwsza, wspanialsza oraz dumna. Spot kończy słowami: „Zwyciężymy!”