Premier Morawiecki: Polska wieś ma ogromną przyszłość! Oto plan rządu

„Polskie rolnictwo, polska wieś mają ogromną przyszłość, szansę by być bardzo dobrze rozwinięte, w tym celu trzeba stworzyć dla nich nowe możliwości” – powiedział szef rządu podczas środowego spotkania z rolnikami w Głogowie w woj. kujawsko-pomorskim.

„Nowe rozwiązania dla wsi nadrobią zaległości z wielu lat” – stwierdził premier. Jak dodał, w tym celu zostanie zaproponowany „Plan dla wsi”.

Szef rządu zapowiedział wdrożenie m.in. zmian w ustawie o rolniczym handlu detalicznym. Dodał, że w najbliższym czasie wypracowane zostaną również „mechanizmy kompensacji dla tych, którzy zostali dotknięci klęską suszy i tam, gdzie nastąpiła klęska urodzaju”.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że „Plan dla wsi” ma na celu podnoszenie „poziomu bezpieczeństwa Polaków w trzech obszarach: bezpieczeństwa rodziny, bezpieczeństwa miast i wsi oraz bezpieczeństwa zewnętrznego”.

Szef rządu mówił o wdrożonych programach, dzięki którym będzie można zbudować silne rolnictwo i przemysł. Przypomniał m. in., że wprowadzono już ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci rolników, które są ubezpieczone w KRUS-ie.

Stabilizacja cen płodów rolnych

„Chcemy odbudować państwową interwencję w rolnictwie, która jest niezbędna dla stabilizacji cenowej” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Wyjaśnił, że wyrównanie cen płodów rolnych jest konieczne. „Nie zrobimy tego w ciągu miesiąca, czy dwóch, to są zaniedbania wieloletnie, ale będziemy do tego dążyć, żebyśmy kontraktowali poszczególne kategorie produktów odpowiednio wcześnie w procesie wegetacyjnym, np. wiosną dla owoców miękkich, a nie kiedy jest za późno” – zaznaczył szef rządu.

Prezes Rady Ministrów zachęcał także do kupowania polskich produktów z kodem 590. „Ważne jest to, byśmy kupowali polskie produkty, żeby patriotyzm gospodarczy wytyczał naszą drogę do silniejszej Polski”– powiedział na zakończenie premier.

Plan dla wsi

Większe dofinasowanie do paliwa rolniczego

W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwiększone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła.

Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego

Dla stabilizacji rynków rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spożywczy, który będzie alternatywą dla firm przejętych w ramach prywatyzacji na początku okresu transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny i właścicielski udział rolników-producentów rolnych w firmach Holdingu.

Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny

Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.

Zdrowa polska żywność

Zwiększona zostanie pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO.

Wsparcie rolnictwa na terenach górskich

W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi wsparcie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec. Dla terenów górskich wdrożona zostanie specjalna polityka.

Przeciw suszy

Przeciwdziałając suszy i innym zmianom klimatycznym wdrożony zostanie program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, oraz zwiększona zostanie retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.

Polskie pasze

W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, białko paszowe z zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej.

Rolnictwo dla ekologii

Podjęte zostaną działania mające na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle oraz nastąpi rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie.

dam/premier.gov.pl