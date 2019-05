Premier Morawiecki po szczycie UE: Stawiamy na kompromis

Jak podkreślił premier, wyniki wyborów do europarlamentu wskazały, że istnieje znacznie większe, niż było to do tej pory, rozdrobnienie, największe w 40-letniej historii powszechnych wyborów do PE. Uniemożliwia ono zbudowanie większości dwóm głównym frakcjom parlamentarnym i jednocześnie otwiera pole do różnych rozmów „[…] i my taką otwartość na różne rozmowy oczywiście zadeklarowaliśmy” - podkreślił Morawiecki.