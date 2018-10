Premier Morawiecki: PO kłamała, kłamie i będzie kłamać

„Wydaje mi się, że PO powinna przeprosić za to, że tak mało budowali i remontowali dróg lokalnych. Im się nie mieści w głowie, że instytucje takie jak Ministerstwo Finansów czy CBA tak bardzo przysłużyły się państwu, że mamy dziś mnóstwo środków więcej” - mówił dziś premier Mateusz Morawiecki.

W rozmowie na antenie Polsat News dodał:

„PO kłamie, kłamała i będzie kłamać w takich sytuacjach”.

Premier odnosił się między innymi do kwestii wycofania przez ZUS zgłoszonych wcześniej wątpliwości, na podstawie których do TSUE przesłane zostały pytania prejudycjalne :

„[…] po wycofaniu się przez ZUS z tych wątpliwości, które zostały zgłoszone, ta sprawa, zgodnie z moimi prawnikami, powinna zostać umorzona, którą SN skierował do Trybunału Sprawiedliwości, w ramach tzw. orzeczenia wstępnego”.

Szef polskiego rządu dodawał też, że Polska od początku roku toczy dialog z Komisją Europejską, która bardzo wiele rzeczy przyjęła wręcz z entuzjazmem:

„Mogę nawet podać, bo widzę, że pan trochę taki zdziwiony. To np. zasada losowej dystrybucji spraw sądowych, którą my wdrożyliśmy od początku tego roku”.

Podkreślił też, że rząd prowadzi reformę wymiaru sprawiedliwości nie tylko zgodnie z Konstytucją, ale i zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Dodał:

„My utworzyliśmy instytucje, które są nawet bardziej poddane kontroli środowiska sędziowskiego, np. KRS, niż to jest w innych krajach członkowskich”.

Przypomniał też, że ponad 80% Polaków domaga się reformy wymiaru sprawiedliwości i rząd ją przeprowadza. Dodał, że nie ma on też zamiaru się z tego wycofywać, ponieważ reforma jest potrzebna, aby państwo mogło sprawnie funkcjonować.

Morawiecki mówił też:

„Jak czasami pytam moich współpracowników w sztabie wyborczym: jak tam opozycja? Co oni robią? To często mi mówią: ale która opozycja? Cytuję: TVN czy Fakt? [Moi współpracownicy] mówią, że w pierwszej kolejności zawsze trzeba popatrzeć co tam „Fakty”. Dzisiaj „Fakt” zaatakował Prawo i Sprawiedliwość, zupełnie zresztą niesłusznie, bo myśleli, że wpadli na trop, że opłata antyemisyjna, która od przyszłego roku wchodzi w życie i która jest po to, żeby powietrze było czystsze”.

Premier został też zapytany o wypowiedź swojego ojca, Kornela Morawieckiego, który stwierdził, że o budowie baz amerykańskich w Polsce powinna wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi zdecydować Rosja. Morawiecki nie krył zdziwienia tymi poglądami ojca, jednak przyznał:

„Oczywiście, że się nie zgadzam [ze wspomnianym poglądem – red.] . Ma prawo [Kornel Morawiecki – red.] do swoich poglądów. Zawsze był taki bardzo, bardzo niezależny. Bardzo kochanym ojcem był, bardzo dobrze wspominam dzieciństwo”.

Szef polskiego rządu odnosił się też do dzisiejszych doniesień Onetu na temat jego udziału w aferze taśmowej. Morawiecki podkreślił:

„To są informacje, które są znane w Warszawie od 4 lat, dostępne dla każdego dziennikarza od dłuższego czasu”.

Zaznaczy, że sprawy że są „wielokrotnie mielone” i nie jest przypadkiem, że publikuje się je właśnie w tej chwili. Dodał:

„Jest rzeczą jasną, że komuś nadepnęliśmy na odcisk. To część obcych mediów, nie polskich, też warto zwrócić na to uwagę”.

dam/Polsat News,300polityka.pl