Premier Morawiecki odwiedził Małgorzatę Gersdorf

Premier Mateusz Morawiecki przed południem spotkał się dziś z prof. Małgorzatą Gersdorf. Informacja ta potwierdzona została przez rzecznika Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego.

Rzecznik nie chciał jednak mówić o szczegółach spotkania. Wiadomo, że rozmowa trwała około półgodziny, odbyła się w gmachu Sądu Najwyższego:

„Przed południem doszło do takiej rozmowy, pan premier Morawiecki przybył do Sądu Najwyższego, gdzie został przyjęty przez I Prezes SN Małgorzatę Gersdorf w jej gabinecie. Odbyła się około 30-minutowa rozmowa, na temat tej rozmowy nie mam niestety nic do powiedzenia”

- mówił Laskowski.

Dodał też jednak, że stanowisko Gersdorf w kwestii pozostawania na stanowisku I Prezesa SN 2020 roku „pozostaje niezmienne”.