Premier Morawiecki: Odbudowujemy tereny kolejowe w wielkości dotąd zupełnie nieznanej

„Po to remontujemy, dokonujemy największej w historii ostatnich przynajmniej 30 lat inwestycji w kolejnictwo, w drogi kolejowe, w ciągi kolejowe, odbudowę zamkniętych i budowę nowych dróg kolejowych, szlaków kolejowych, po to, żeby zwiększyć komfort, zwiększyć bezpieczeństwo, zmniejszyć również emisje, a więc zanieczyszczenie środowiska” - mówił dziś premier Mateusz Morawiecki w Dęblinie.

Szef polskiego rządu podkreślił, że przystępuje on do „ogromnej fazy remontów szlaków kolejowych”. Przeznaczono na nie 67 miliardów złotych. Jak zaznaczył – to kwota bez precedensu. Mateusz Morawiecki dodał też, że rządu odbudowuje tereny kolejowe „w wielkości do tej pory zupełnie nieznanej”.

Szef rządu przypomniał, że przed 25 laty Polska miała około 25 tys. km torów kolejowych, podczas gdy 5 lat wcześniej liczba ta wynosiła 30 tys. kilometrów, a już dzisiaj – zaledwie 19 tys. Tu dodał:

„Polska niestety w czasach III Rzeczpospolitej zwijała się.(...) Zwijanie Polski można było obserwować na przykładzie szlaków kolejowych”.

Podkreślił też, że modernizacja linii kolejowej Warszawa – Lublin skróci czas podróżny znacząco i jest to ogromna inwestycja, która pochłonie niemal 3 mld złotych. Wyremontowany będzie również bardzo zaniedbany dworzec w samym Dęblinie, co kosztować będzie 145 mln złotych.

dam/PAP,Fronda.pl