Premier Morawiecki: Nie zgadzamy się na Nord Stream 2, co mocno zaznaczyłem podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza

Premier Mateusz Morawiecki wziął dziś udział w trzecim szczycie Inicjatywy Trójmorza, która obraduje w Bukareszcie. W trakcie konferencji prasowej poinformował:

„Podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza mocno zaznaczyłem nasz niepokój i niezgodę na budowę gazociągu Nord Stream 2”.

Podkreślił, że gazociąg ten nie doprowadzi do dywersyfikacji dostaw gazu, ale dalszej monopolizacji rynku. Dodał też, że temat ten został poruszony w jego rozmowie z sekretarzem ds. energii USA Rickiem Perry’m. Premier wskazał, że umacnianie przez kraje Trójmorza współpracy Europy oraz USA to klucz do utrzymania pokoju, wzmocnienia demokracji, a także poprawy perspektyw inwestycyjnych czy gospodarczych.

Dalej premier mówił o szczycie:

„Mówiliśmy dużo o tym, jak ważna jest budowa spójnej polityki. To było dzisiaj bardzo widoczne, że 12 krajów sygnatariuszy i uczestników Inicjatywy Tójmorza zacieśnia swoje więzy, ale jest to robione w pełnej spójności i zgodzie w ramach rodziny państw UE”.