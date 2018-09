Premier Morawiecki: Nie dzielimy Polski i Polaków. Polska jest jedna

„Tylko razem, zgodnie możemy zmieniać Rzeczpospolitą. Możemy zmieniać Rzeczpospolitą jako Zjednoczona Prawica. Właśnie dlatego, że jesteśmy reprezentantami Polaków z różnych zakątków Polski” - podkreślał dziś premier Mateusz Morawiecki.

W trakcie swojego przemówienia podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości dodawał:

„Czy mieszkańcy Kraśnika nie potrzebują tak samo inwestycji jak reszta Polski? Potrzebują! Albo czy mieszkańcy Wielunia nie zasługują na godne, europejskie życie? Zasługują! Albo mieszkańcy Łowicza, gdzie zaraz po konwencji jadę – czy mniej kochają Polskę? Nie, kochają Polskę tak samo jak my wszyscy”.

Podkreślał, że wszystko to nie wzięło się z niczego, ale z fundamentalnej zmiany i przewartościowania wszystkiego:

„[…] Dlatego że nie dzielimy Polski i Polaków. Chcemy łączyć, sklejać i robimy to wbrew temu, co się nam czasami przypisuje. Polska jest jedna”.

Dodawał:

„Kilka miesięcy temu przedstawiliśmy pięć punktów, wtedy do wykonania, żeby odzyskać wigor, wolę działania. Dzisiaj chciałem zdać krótkie sprawozdanie”.

Wskazał między innymi na wprowadzenie małego ZUSu, wyprawkę czy mniejszy podatek dla mniejszych firm i modernizację dróg lokalnych. Podkreślał:

„Sklejamy Polskę, mosty, drogi, koleje, infrastrukturę. To jest to, co łączy Polskę”.

dam/300polityka.pl,Fronda.pl