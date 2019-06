Premier Morawiecki: Nie chodzimy się na restrykcje ws. klimatu, bo chodzi nam o sprawiedliwość

Premier Mateusz Morawiecki mówił dziś na antenie RMF FM ustalenia europejskiego szczytu klimatycznego. Polska nie zgodziła się na restrykcyjną politykę klimatyczną, argumentując logicznie: nie możemy sobie na to pozwolić, bo nie jesteśmy jeszcze tak rozwiniętym krajem, jak państwa Europy zachodniej. Jak na antenie RMF FM zapewiał premier, nie ma tu mowy o żadnym "hamowaniu" planów UE. Chodzi jedynie o sprawiedliwość.

"Polska jest za tym, żeby ta transformacja klimatyczna odbywała się sprawiedliwie. Ktoś kiedyś mógł się fantastycznie rozwinąć po II wojnie światowej, nie mając w ogóle na uwadze względów klimatycznych. My dzisiaj jesteśmy państwem nie tak wysoko rozwiniętym jak Francja, która ma energetykę opartą na atomie, czy bardzo bogate Niemcy, albo Skandynawowie, którzy na Półwyspie Skandynawskim mają energetykę opartą na elektrowniach wodnych. My dzisiaj potrzebujemy dobrego pakietu kompensacyjnego i na ten temat rozmawiałem: na ten temat rozmawialiśmy na Radzie Europejskiej i jestem przekonany, że będzie to dla Polski bardzo dobry pakiet" - powiedział premier.