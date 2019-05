Premier Morawiecki: Nie byłoby historii Europy bez polskich sukcesów!

- 15 lat temu wykonaliśmy przełomowy krok w naszej historii. 1 maja 2004 roku Polska na dobre włączyła się w projekt Zjednoczonej Europy wolnych narodów. Dołączyliśmy do Unii Europejskiej - mówił w orędziu premier Mateusz Morawiecki w dniu 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

"Przez tysiąc lat Europa dała światu to, co najcenniejsze: śmiałość myśli, chrześcijańskie miłosierdzie, współczesną naukę, powszechną edukację, technikę i technologię, a także demokrację, która tworzyła współczesne narody. Jesteśmy narodem europejskim od ponad tysiąca lat. Dzieje Europy i Polski pisane są na tych samych kartach.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zostało osiągnięte ponad politycznymi podziałami, w interesie nas wszystkich, naszej wspólnoty. Ten konsensus realizował polską rację stanu. Należy się wdzięczność wszystkim tym, którzy wykonali wiele, żeby Polska mogła wejść do Unii Europejskiej – kolejnym prezydentom i rządom, prowadzącym zarówno negocjacje akcesyjne, jak i przygotowującym nasz kraj do integracji.

W swoim orędziu z okazji 5. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Prezydent Lech Kaczyński wskazał dwie drogi do realizacji tego celu. Pierwsza, to zabieganie w strukturach unijnych o polskie interesy narodowe. Druga, to zabieganie o europejską solidarność w takich sprawach jak na przykład bezpieczeństwo energetyczne. Realizujemy te zadania z pełną determinacją – to kierunek, który przyjął nasz rząd.