Premier Morawiecki na Intel Extreme Masters w Katowicach: Tego właśnie potrzebuje polska gospodarka

lolek kremowka 3.3.19 18:19

Życzę zjednoczonej prawicy (bo nie PiS rządzi w Polsce a zjednoczona prawica - PiS+Polska Razem+Solidarna Polska) by wygrała zbliżające się wybory.

Jeżeli wygra opozycja - ktokolwiek by to nie był - będzie musiał zmierzyć się z tym co przyniesie rozdawnictwo zjednoczonej prawicy obecnie uprawiane.

Pieniądze się skończą i wtedy trzeba będzie coś odebrać ludziom z tego, co PiS i spółka rozdaje. To nieuniknione.

A zabrać Polakowi choćby złotówkę = aj waj, laruuuuum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Niech zatem ci, którzy teraz rozdają zmierzą się z tym, co przyniesie to rozdawnictwo. Nich piją warzone przez nich piwo.