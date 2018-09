Premier Morawiecki: ,,Made in Poland'' czyli wysoka jakość

Mamy takie firmy, które potrafią eksportować na cały świat, które niczym nie ustępują produktom zachodnioeuropejskim, a wysoka jakość polskich produktów jest sprzedawana na cały świat – powiedział szef rządu podczas sobotniej wizyty w firmie Wielton w Wieluniu.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że takie firmy, jak ta w Wieluniu pokazują, że coraz więcej jest elektroniki, technologii, polskiej myśli technicznej. Jak mówił, to oznacza, że polscy pracownicy mogą zarabiać więcej, a polska gospodarka może być bardziej produktywna.

Zdaniem szefa rządu polska gospodarka jest znaną, z wysokiej jakości marką made in Poland. O to nam chodzi właśnie, by polskie przedsiębiorstwa rozwijały się, rosły od mikro do małych, od małych do średniej wielkości, od średniej wielkości do takich dużych, wielkich, takich naszych czempionów narodowych, jak firma Wielton – zauważył premier.

Prezes Rady Ministrów stwierdził również, że powinniśmy przede wszystkim chwalić swoje krajowe przedsiębiorstwa. Mamy znakomite swoje polskie wyroby, produkty i dowodem najlepszym jest to, że właśnie taka firma jak Wielton potrafi ekspandować, eksportować towary na cały świat – ocenił.

dam/premier.gov.pl