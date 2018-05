Premier Morawiecki: Każdy, kto czuje się Polakiem, jest Polakiem

„Wzruszamy się, kiedy słyszymy Mazurek Dąbrowskiego, kiedy nasi sportowcy odnoszą zwycięstwo, kiedy Polska drużyna narodowa gra i jak wkrótce będzie grała, malujemy sobie z radości twarze na kolory biało-czerwone. Wyrażamy w ten sposób naszą największą, najwyższą radość” - mówił dziś premier Mateusz Morawiecki na obchodach Święta Flagi w Stalowej Woli.

Dalej dodał:

„Również chcę wyrazić najwyższą radość z powodu tego święta i z tego, że biel i czerwień, jako nasze barwy narodowe, łączą nas”.

Premier w swoim przemówieniu podkreślał:

„Polskość to solidarność, polskość to wolność i poszanowanie wolności innych. Polskość to również walka o prawdę. Polskość to stan ducha”.

Jak zaznaczył – każdy, kto czuje się Polakiem, jest Polakiem:

„Polacy byli otwarci przez wieki dla narodów, kultury i naszą siłą, atrakcyjnością naszej kultury sprawialiśmy, że dla wszystkich przybyszów byliśmy wzorem i Polska była domem. Dzisiaj jesteśmy coraz silniejsi, również naszym duchem, bogactwem naszego domu, naszej kultury”.

Przypomniał, że zadecydował o tym, że do końca jubileuszu roku niepodległości pozostaną wywieszone biało-czerwone flagi. Podkreślał też:

„Biel i czerwień wyznacza nie tylko naszą przeszłość, oznacza naszą teraźniejszość, ale również wyznacza naszą przyszłość”.

dam/300polityka.pl,Fronda.pl